Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die gemeinnützige Organisation CDP sehe bei Tesla erheblichen Nachholbedarf bei der Kommunikation zu den Umweltauswirkungen des Unternehmens. Der US-Elektroautobauer finde sich daher in einer Reihe mit Ölkonzernen wie ExxonMobile und Saudi Aramco wieder.Hauptkritikpunkt und Ursache für das Failure to disclose-Rating von CDP für Tesla sei die Tatsache, dass der Konzern keinerlei Informationen über den ökologischen Fußabdruck bei seiner Herstellung mit Dritten teile. Eine Sprecherin der gemeinnützigen Organisation habe dazu gesagt: Tesla ist seit 2012 aufgefordert worden, den CDP-Fragebogen zum Klimawandel zu beantworten, und wir hoffen immer noch, dass sie dies tun werden."Laut dem unternehmenseigenen Annual Impact Report habe der Elektroautobauer im Jahr 2021 insgesamt 185.000 Tonnen CO2 im Bereich sogenannter Scope-1-Emissionen ausgestoßen. Unter Scope-1-Emissionen würden Treibhausgasemissionen aus Quellen erfasst, die einem Unternehmen gehören und von ihm kontrolliert würden.Für Tesla sei es der zweite Nackenschlag beim Thema ökologischer Fußabdruck binnen weniger Wochen. Erst Mitte Mai sei die Aktie aus dem vielbeachteten S&P 500 ESG Index geflogen. Brisanz erhalte der aktuelle Fall, da hinter CDP über 250 globale Investoren mit über 31 Bio. USD Assets under Management stünden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobile.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link