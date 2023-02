Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

175,96 EUR +1,96% (03.02.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

189,98 USD +0,91% (03.02.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla -Aktionäre seien mit einer Sammelklage gegen Firmenchef Elon Musk wegen seiner Tweets aus dem Jahr 2018 gescheitert. Die Geschworenen seien am Freitag (Ortszeit) nach nur rund zweistündigen Beratungen zu dem Schluss gekommen, dass die Klägerseite nicht habe nachweisen können, dass Musk für ihre Verluste auf dem Aktienmarkt verantwortlich gewesen sei.In dem Verfahren sei es um zwei Tweets gegangen, in denen Musk im August 2018 angekündigt habe, den US-Elektroautohersteller von der Börse nehmen zu wollen. Speziell stünden seine Behauptungen im Mittelpunkt, die Finanzierung für einen solchen Deal sei gesichert und es gebe eine breite Zustimmung von Investoren dafür. Später habe sich herausgestellt, dass es keine schriftlichen Zusagen von Geldgebern gegeben habe und viele wichtige Investoren hätten gewollt, dass Tesla an der Börse bleibe. Musk habe den Plan wenig später wieder aufgegeben.Die klagenden Anleger hätten Musk vorgeworfen, seine Behauptungen in dem Tweet hätten einen Betrug dargestellt, der Schwankungen des Aktienkurses ausgelöst habe. Deswegen hätten sie Geld verloren. Musks Anwalt habe in dem Verfahren gesagt, der Tesla-Chef sei vielleicht in der Wortwahl nicht präzise genug gewesen, ihm sei allerdings mündlich genug Geld für den Deal zugesagt worden. Die gesamte Verhandlung sei für die Öffentlichkeit über eine Tonübertragung zugänglich gewesen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: