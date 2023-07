Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Konzern Tesla habe eine Sammelklage vor Gericht durch eine Vergleichszahlung beigelegt. Im Fokus hätten dabei nicht die E-Autos sondern das Solardach des US-Unternehmens gestanden. Nachträgliche Preiserhöhungen für die Installation hätten Kunden zahlreiche überrascht, die daraufhin in einer Sammelklage vor Gericht gezogen hätten.Elon Musk habe das Tesla-Solardach, das früher unter dem Namen Tesla-Solarglas vermarktet worden sei, erstmals im Jahr 2016 als ansprechende Alternative zu herkömmlichen Dachziegeln beworben. Laut CNBC seien Kunden, die sich für ein Solardach entschieden hätten, im Jahr 2021 jedoch von drastischen Preiserhöhungen überrascht worden. Matthew Amans, ein Hauptkläger der Sammelklage, habe berichtet, dass der Preis für sein Solardach von ursprünglich rund 72.000 Dollar schlagartig auf rund 146.000 Dollar gestiegen sei.Laut nun veröffentlichten Gerichtsunterlagen habe sich Tesla bereit erklärt, etwas mehr als 6 Millionen Dollar zu zahlen, um die Sammelklage beizulegen. Gemäß der Vereinbarung hätten 8.636 Tesla-Kunden zu der Gruppe gehört, die von den Preiserhöhungen betroffen gewesen sei. Davon seien bisher lediglich 616 Kunden noch nicht vom Vertrag zurückgetreten oder hätten ein Dach zum ursprünglich vereinbarten Preis erhalten.Bereits investierte Anleger bleiben an Bord und ziehen den Stoppkurs auf 210 Dollar nach, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. Auch wenn die Aktie am Dienstag schwächele, würden die langfristig guten Aussichten intakt bleiben. (Analyse vom 11.07.2023)