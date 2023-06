Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe in diesem Jahr eine sagenhafte Performance aufs Parkett gelegt. Der Titel habe sich 2023 mehr als verdoppelt. Allein in diesem Monat liege das Plus bei 25 Prozent. Wie gehe es mit der Aktie weiter?Analyst Marc Delaney von Goldman Sachs habe den jüngsten Anstieg von Tesla auf starke monatliche Verkäufe, weniger Abschläge auf Fahrzeuge, Inflationsreduzierungsgutschriften für das Model 3 mit Hinterradantrieb und die Nachricht zurückgeführt, dass Unternehmen wie Ford und Rivian das Ladenetzwerk des Unternehmens nutzen würden. Delaney habe hinzugefügt, dass die Tesla-Aktie weiterhin stark bleiben werde, da der gesamte EV-Markt weiterwachse.Analyst Delaney habe sein Kursziel für die Aktie von 185 auf 248 Dollar erhöht, die Kaufempfehlung jedoch zurückgenommen. Sein Rating laute "Neutral". Goldman reihe sich damit in die Reihe der anderen großen Wall-Street-Häuser wie Morgan Stanley und Barclays ein, die in der vergangenen Woche die Tesla-Aktie herabgestuft hätten. "Wir sehen weiterhin die meisten Investitionsmöglichkeiten bei unseren breiteren Zulieferern, insbesondere bei denen, die einen höheren Anteil haben, um die Umstellung auf Elektrofahrzeuge und die Elektrifizierung zu ermöglichen", so Delaney in einer Mitteilung.Die Tesla-Aktie habe exakt auf dem kurzfristigen Aufwärtstrend aufgesetzt. Würden die Bären am Ruder bleiben, rücke zunächst die Unterstützung bei 235 Dollar und danach die Marke von 210 Dollar in den Fokus. Die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie verlaufe bei 195 Dollar. Knapp darunter sollten Anleger auch ihren Stoppkurs platzieren, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: