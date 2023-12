Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Privatpersonen wie Unternehmen würden vermehrt auf E-Autos umsteigen. Auch Autovermieter würden ihre Flotten zunehmend elektrifizieren. So setze SIXT etwa unter anderem auf Stromer von BYD und Tesla. Doch der Anteil an Modellen des US-Autobauers solle reduziert werden. Die Hintergründe könnten auch Privatkunden vom Kauf eines Teslas abschrecken.Konkret wolle SIXT derzeit keine weiteren Tesla-Modelle mehr anschaffen und zudem den Bestand an der Mietwagen- und Aboflotte abbauen. Das sei aus einer Mail an die Kunden des Sixt+ Auto Abos hervorgegangen. Zu den Hintergründen habe der Konzern erklärt, die Nachfrage nach E-Mobilität liege noch klar unter dem Level von Verbrennern. Darüber hinaus hätten vor allem die höheren Kosten belastet - von den Anschaffungspreisen über die Reparaturkosten bis hin zu den geringeren Restwerten.Einige der Probleme seien von Tesla hausgemacht und dürften auch potenzielle Privatkunden vom Kauf abgehalten haben. In einem vergangenen Monat in Zusammenarbeit von TÜV und Auto Bild erschienenen Gebrauchtwagenreport habe das Model 3 enttäuschend abgeschnitten. Mit einer Durchfallquote von 14,7 Prozent bei TÜV-Terminen habe die Tesla-Limousine den letzten Platz belegt.Auch zum Verfall der Gebrauchtwagenpreise und damit der Restwerte habe Tesla selbst einen großen Teil beigetragen. Im laufenden Jahr habe der Autobauer auf seine Modelle teils deutliche Rabatte gewährt, was sich im Umkehrschluss auch auf die Gebrauchtwagenpreise ausgewirkt und den Wertverfall der Stromer so deutlich beschleunigt habe.Für Tesla gelte es jetzt vor allem bei den Massenmodellen zu liefern, das Wachstum wieder zu beleben und Fortschritte im Bereich des autonomen Fahrens zu erzielen.Die Tesla-Aktie ist aktuell keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Julian Weber. Tesla ist Mitglied im "Der Aktionär" E-Mobilität Batterie-Index. (Analyse vom 04.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link