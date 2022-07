Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der "Going Private"-Tweet von Elon Musk aus dem Jahre 2018 mache Tesla auch vier Jahre noch Probleme - und das gelte nicht nur für die zahlreichen, noch immer anhängigen Verfahren. Denn im jüngsten SEC-Filing von Tesla werde deutlich, dass trotz des 40-Millionen-Dollar-Vergleichs die US-Börsenaufsicht keine Ruhe gebe.Im heute veröffentlichten 10-Q-Filing zu den Q2-Ergebnissen des E-Autobauers stehe, dass die SEC im Juni eine weitere strafbewehrte Anordnung wegen der "Going Private"-Tweets erlassen habe. Tesla sei angewiesen worden, Informationen im Zusammenhang mit dem SEC-Vergleich herauszugeben, um zu prüfen, ob hier Governance- oder Compliance-Richtlinien verletzt worden seien.Dies sei jedoch nicht das einzige Detail, das hellhörig mache. Denn Tesla weise zudem darauf hin, dass das Justizministerium im Zusammenhang mit den "Going Private"-Tweets zuvor auch nach den Produktionszahlen des Model 3 gefragt habe. Ein Grund für die Nachfrage sei nicht genannt worden.Dies alleine sei jedoch kein Grund zur Panik. Tesla schreibe hierzu: "Es hat keine weiteren wesentlichen Entwicklungen in dieser Angelegenheit gegeben und unseres Wissens ist keine Regierungsbehörde in einer laufenden Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass ein Fehlverhalten vorliegt. Wie üblich haben wir mit den staatlichen Behörden zusammengearbeitet und werden dies auch weiterhin tun."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: