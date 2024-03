Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

154,72 EUR +2,64% (18.03.2024, 10:58)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

163,57 USD +0,68% (15.03.2024, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienkurs von Tesla erleide in diesem Jahr einen Rückschlag nach dem anderen. Dies habe nun dazu geführt, dass das Papier seit Jahresbeginn die schwächste Performance aller im S&P 500 gelisteten Aktien aufweise. Auch im Technologieindex NASDAQ 100 sei der Autobauer mit Abstand das Schlusslicht.Teslas Stern am Börsenhimmel verblasse. Die einst so begehrte Aktie des Elektroauto-Pioniers kämpfe mit geringerem Absatzwachstum und der immer stärker werdenden Konkurrenz aus China. Viele Anleger hätten der Aktie deshalb den Rücken gekehrt und sich nach aussichtsreicheren Alternativen umgesehen.Seit Jahresbeginn habe die Tesla-Aktie bereits rund 35 Prozent an Wert verloren. Selbst die Boeing-Aktie habe nach dem Desaster um die Qualität ihrer Flugzeuge bisher "nur" 29 Prozent eingebüßt. Im NASDAQ 100 habe der Satellitenradioanbieter Sirius XM mit einem Minus von 25,4 Prozent immerhin neun Prozent weniger einstecken müssen als Tesla.Charttechnisch stehe die Tesla-Aktie derzeit auf Messers Schneide. Sollte die Unterstützung beim März-Tief bei rund 163 Dollar nicht halten, dürfte der Kurs bis zum Mai-Tief bei 152,37 Dollar fallen.Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link