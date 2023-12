Alle Hersteller befänden sich aktuell in einer Aufholjagd bei Elektromobilität. "Es fehlt ihnen aber das Gesamtpaket: Ladestationsnetzwerk, Batteriewerke und nicht zuletzt die Fähigkeit, sich auf Preiskämpfe einzulassen und trotzdem die Autos noch profitabel zu verkaufen. Die Software ist auch die große Achillesferse. Wenn man noch dazu an autonomes Fahren denkt und die Robotaxiflotten von Waymo, Cruise und einigen chinesischen Unternehmen ansieht, dann haben dem VW, Mercedes und BMW - trotz Level 3 Zulassung ihrer sehr beschränkten Fahrerassistenzsysteme - nichts entgegenzusetzen", sage Zukunftsforscher Mario Herger gegenüber dem "Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla rufe rund zwei Millionen seiner Elektroautos in den USA zurück, um ein Update am Autopiloten vorzunehmen. Einige Funktionen seien nach Ansicht der Sicherheitsbehörden für Fahrer verwirrend oder könnten leicht missbraucht werden.In den Unterlagen, die am Mittwoch auf der Website der National Highway Traffic Safety Administration veröffentlicht worden seien, habe die Behörde festgestellt, dass die Verwendung der Funktion Autosteer möglicherweise ein erhöhtes Risiko für eine Kollision bestehen würde.Autosteer sei eine Funktion von Teslas "Basic Autopilot"-Paket. Dieses sei in erster Linie für den Einsatz auf Autobahnen gedacht. Der Fahrer werde dabei unter bestimmten Bedingungen beim Lenken, Bremsen und Beschleunigen unterstützt. Der Fahrer solle allerdings ihre Hände am Lenkrad lassen und bei der Verwendung von Autosteer aufmerksam bleiben. Somit solle gewährleistet bleiben, dass dieser, falls nötig, in bestimmten Fällen wieder das Steuer und die Kontrolle übernehmen könnten.Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) habe festgestellt, dass "der Umfang der Kontrollen der Funktion möglicherweise nicht ausreichen, um einen Missbrauch durch den Fahrer zu verhindern", so der Bericht.Die NHTSA habe im Jahr 2021 eine Untersuchung von elf Vorfällen mit Tesla-Autos durchgeführt, bei denen Autopilot und Autosteer aktiviert gewesen seien.Als "Abhilfe" für Autopilot und Autosteer plane Tesla die Einführung "zusätzlicher Kontrollen und Warnungen", um "den Fahrer weiter zu ermutigen, seiner Verantwortung für das ständige Fahren nachzukommen, wenn Autosteer aktiviert ist", heiße es in einem Teil 573-Rückrufbericht, der bei der Behörde eingereicht worden sei."Der Rückruf könnte dazu beitragen, den Missbrauch auf ungeeigneten Straßen zu reduzieren, was einige Unfälle verhindern kann", habe Philip Koopman, ein Forscher im Bereich Fahrzeugsicherheit und Professor für Computertechnik an der Carnegie Mellon University gegenüber CNBC, kommentiert.Die Diskussionen rund um Teslas Autopilot und autonomes Fahren sei nicht neu. Fakt sei allerdings, dass Tesla-Chef Elon Musk seit langem den Roll-out einer Software verspreche, die vollkommen autonomes Fahren möglich machen solle.Dabei helfen könne oder solle vor allem Künstliche Intelligenz. Tesla-Fans setze dabei auf den neuen Supercomputer "Dojo". Teslas neuer Supercomputer werde einer der leistungsfähigsten Rechner auf der ganzen Welt sein. Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley zum Beispiel sehe darin großes Potenzial für den Elektroauto-Hersteller. Ziel sei es, mit dem neuen Rechner die Videodaten von 5 Millionen an Kunden ausgelieferten Fahrzeugen zu analysieren und damit die FSD-Software weiter zu füttern. Tesla erhoffe sich dadurch, die FSD Version 12 endlich so weit zu bringen, dass damit auch Level 4 im Bereich autonomes Fahren möglich werde.Dojo werde die Verbreitung von Mobilitäts- und Netzwerkdiensten beschleunigen, so Analyst Jonas. Der Experte habe ganz besonders die schnellere Einführung von Robo-Taxis hervorgehoben, welche Tesla schon seit Jahren in Aussicht stelle.