NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

167,98 USD -2,38% (12.05.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer müsse in China ein mögliches Sicherheitsrisiko bei knapp über 1,1 Mio. Fahrzeugen mit einem Software-Update beheben. Die staatliche Behörde für Marktregulierung habe am Freitag (Ortszeit) von einem Produktrückruf gesprochen, der am 29. Mai beginnen werde. Betroffen seien insgesamt drei importierte und zwei in China hergestellte Tesla-Modelle, die von Januar 2019 bis April 2023 produziert worden seien.Zuletzt sei CEO Elon Musk auch noch mit Nachrichten vom Kurznachrichtendienst Twitter im Fokus gestanden, den er ja ebenfalls anführe. Er lege den Chefposten bei Twitter nach einem chaotischen halben Jahr in die Hand der Werbeexpertin Linda Yaccarino.Am Ende hätten am Freitag die Anleger die negative Nachrichten zum Fahrzeugrückruf höher gewichtet. Das Papier sei mit einem Minus von 2,4% aus dem Handel gegangen. Aus charttechnischer Sicht hänge die Aktie von Tesla damit weiter an der 38-Tage-Linie fest. Ein Sprung darüber wäre ein erstes wichtiges Signal für die Aktie. Langfristig bleibe "Der Aktionär" zuversichtlich. Anleger sollten mit einem Stopp bei 130 Euro an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:154,80 EUR -1,78% (15.05.2023, 22:26)