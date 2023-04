NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

194,77 USD -6,12% (03.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse der UBS:Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat nach dem starken März-Endspurt zum April-Auftakt 6,1% verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Mit einem Kursplus von 6,3% habe die Tesla-Aktie am Freitag die dritte positive Woche in Folge und den März mit einem kleinen Plus von 0,9% beendet. Gleichzeitig sei für die ersten drei Monate des Jahres 2023 ein Gewinn von 68,4% zu Buche gestanden. Trotz eines neuen Auslieferungsrekords im ersten Quartal sei die Aktie zum April-Auftakt mit einem Endstand von 194,77 USD jedoch wieder unter die runde 200er-Marke zurückgefallen.Ausblick: Durch den schwachen Monatsauftakt am gestrigen Montag seien die Tesla-Papiere vorerst an der Rückeroberung des Mai-Tiefs bei 206,84 USD gescheitert. Das Long-Szenario: Um die Erholung der vergangenen Wochen wieder aufzunehmen, müssten die Kurse jetzt zunächst erneut über das Dezember-Hoch bei 198,92 USD und danach über die runde 200er-Marke steigen. Darüber bilde das Mai-Tief aus dem Vorjahr zusammen mit dem Tageshoch vom Freitag bei 207,79 USD einen Widerstand. Gelinge der Break, könnten die Notierungen direkt an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 215,63 USD) heranlaufen, deren Bremswirkung durch das Jahreshoch bei 217,65 USD zusätzlich verstärkt werde. Komme es indes zum Trendwechsel, dürfte bei 228,00 USD die Nackenlinie des großen SKS-Musters bremsend wirken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bilde nun die kurzfristige 50-Tage-Linie mit der Februar-Abwärtstrendgerade den ersten Halt. Sollten die Kurse unterhalb von 188,73 USD in den Trendkanal zurückfallen, könnte es zu einer Korrektur bis zur mittelfristigen 100-Tage-Linie bei 171,76 USD kommen. Knapp darunter dürfte dann das November-Tief bei 166,19 USD stützend wirken, bevor die beiden unteren Begrenzungen des großen und kleinen Trendkanals im Bereich von 150,00 USD als mögliche Haltestellen nachrücken würden. (Analyse vom 04.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:178,70 EUR +0,08% (04.04.2023, 10:17)