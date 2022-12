Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

142,10 EUR +0,51% (20.12.2022, 13:30)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

149,87 USD -0,24% (19.12.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroauto-Boom sei Vergangenheit: Zumindest in Deutschland würden wegen Strompreis-Explosion und weniger Förderung die Ziele drastisch verfehlt. 2023 dürften hierzulande nicht mehr reine Elektroautos als 2022 verkauft werden. Auch das Ziel der Bundesregierung für den Absatz im Jahr 2030 werde laut Prof. Ferdinand Dudenhöffer "krachend verfehlt". Denn die Prämie für vollelektrische Pkw werde ab nächstem Jahr von derzeit 9.000 Euro auf 6.750 Euro (inklusive Herstelleranteil) gesenkt und 2024 weiter auf 4.500 Euro reduziert. Damit werde für Kunden etwa ein Dacia Spring etwa 33% teurer als bisher.Aber auch im Preisintervall 35.000 bis 51.000 Euro würden Endkundenpreis-Erhöhungen von sieben Prozent bzw. 15% in den Jahren 2023 und 2024 vorliegen, so Car Automotive Research. Zusätzlich würden ab September 2023 die Förderungen für gewerbliche Zulassungen und damit auch für Vermieterfahrzeuge und ein Großteil der Auto-Abo-Angebote entfallen. Allein bei Tesla würden rund 13% der Neuwagen-Zulassungen auf Vermieter laufen. Im November dieses Jahres seien gar 30% aller Tesla-Wagen in Deutschland auf Vermieter angemeldet gewesen. Gleichzeitig werde der Prämientopf auf 2,1 Mrd. Euro für das Jahr 2023 und 1,3 Mrd. Euro für das Jahr 2024 limitiert, so der Autoexperte.Laut CAR-Prognose seien 2030 maximal 7,5 Mio. Elektroautos auf Deutschlands Straßen. Das Ziel der Bundesregierung von 15 Mio. Fahrzeugen werde damit um 50% verfehlt."Dank" deutscher Energiepolitik und dem Hochfahren von Kohle und importiertem Fracking-Gas seien mittlerweile oftmals klassische Verbrenner-Autos aus CO2-Sicht sauberer als mit schmutzigem Strom betankte Elektroautos. Zudem würden die Strompreise die Deutschland besonders stark steigen: Habe Haushaltsstrom noch zu Beginn des Jahres 2022 bei rund 0,30 Euro/kWh gelegen, so steige etwa in München Anfang 2023 der Preis auf 0,62 Euro/kWh und an Schnellladern seien bereits Preise über 0,70 Euro/kWh üblich. Die sogenannte Strompreisbremse dürfte keine Entlastung bringen, denn sie gelte für 80% des Stromverbrauchs und das Laden neuer Elektroautos addiere sich zum Verbrauch, so CAR.Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link