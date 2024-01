Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

214,50 EUR -2,30% (09.01.2024, 21:00)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

234,32 USD -2,55% (09.01.2024, 20:47)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein uneinheitliches Bild aus den USA. Der NASDAQ drehe nach einem mauen Start noch ins Plus, während der Dow Jones erneut schwächer tendiere und aktuell 0,4 Prozent auf 37 537,56 Punkte nachgebe. Andere Indices hätten sich etwas robuster gezeigt. Der marktbreite S&P 500 habe lediglich 0,07 Prozent auf 4760,25 Zähler verloren.Marktexperten zufolge würden die Anleger aktuell den Optimismus in Bezug auf Künstliche Intelligenz, der am Montag wieder aufgeflammt sei, umgehend wieder gegen die Sorge abwägen, dass es die US-Notenbank FED mit einer Zinssenkung nicht eilig haben könnte. Von den am Donnerstag erwarteten Inflationsdaten könnte es diesbezüglich neue Erkenntnisse geben. Investoren würden sich aber vorerst noch abwartend zeigen und seien daher nicht groß ins Risiko gegangen, habe es geheißen.Unter den Einzelwerten sei aber vereinzelt Musik drin gewesen. Allen voran habe dies für Juniper Networks mit einem Kurssprung um mehr als 22 Prozent gegolten. Diesen habe es nach einem Bericht im "Wall Street Journal" gegeben, wonach der IT-Konzern Hewlett Packard Enterprise (HPE) an dem Netzwerkausrüster interessiert sei. Die Rede sei von fortgeschrittenen Gesprächen und einer 13 Milliarden US-Dollar schweren Transaktion. Bei HPE hätten sich die Anleger davon erschrocken gezeigt, wie das Minus von 7,8 Prozent bei der Aktie zeige.Sehr gefragt gewesen seien die auch Aktien von Urban Outfitters, die um sieben Prozent angezogen hätten. Positiv überrascht worden seien die Anleger des Lifestyle-Einzelhändlers von überzeugenden Umsatzzahlen.Bei Tesla habe es indes ebenfalls rote Vorzeichen gegeben. Der Elektroautobauer habe Medienberichten zufolge wegen neuer regulatorischer Vorschriften die Reichweitenangaben für seine gesamte Autopalette senken müssen. Die Stimmung der Anleger bleibe damit 2024 gedämpft. Mit einem Abschlag von 2,3 Prozent am Dienstag weitete sich das Jahresminus auf mehr als fünf Prozent aus, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link