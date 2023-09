Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Milliardär und Investor Ron Baron bleibe bei seiner optimistischen These zu Tesla und sehe den von Elon Musk geführten Elektrofahrzeughersteller in der Zukunft um das Fünffache wachsen. Der Vorsitzende und CEO von Baron Capital habe bekannt gegeben, dass er das 20Fache seiner Investition in Tesla gemacht habe, seit er die Aktie 2014 gekauft habe. Tesla sei die größte Position im ältesten und größten Fonds von Baron, dem Baron Partners Fund (BPTIX), und mache 46 Prozent des Portfolios aus."Ich denke, dass Tesla in den nächsten sieben Jahren etwa vier- oder fünfmal so groß sein wird wie jetzt am Aktienmarkt", habe Baron bei CNBC gesagt. "In den Fonds, die ich verwalte, habe ich das Maximum herausgeholt ... als die Aktie um das 20-fache gestiegen ist... Ich würde mehr kaufen, wenn ich könnte, aber ich kann es nicht."Baron sei der seltene aktive Manager, der seit den 1980er Jahren eine bessere Performance als der Markt erzielt habe. Der 80-jährige Investor habe Baron Capital im Jahr 1982 gegründet, und 16 seiner 19 Investmentfonds, die 98,8 Prozent des verwalteten Vermögens des Unternehmens ausmachen würden, hätten ihre Benchmark seit der Gründung übertroffen. Baron Capital habe Ende 2022 rund 40 Milliarden Dollar verwaltet.Der Investor habe gesagt, dass Teslas Autogeschäft in diesem Jahr und im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 30 Prozent erzielen könne. In der Zwischenzeit könnte sich das Batteriegeschäft, das jährlich sechs Milliarden Dollar einbringe, in den nächsten drei Jahren verdreifachen. Baron sei auch optimistisch in Bezug auf SpaceX, Musks privates Raumfahrtunternehmen, und habe gesagt, dass er mit 17,5 Millionen Aktien im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar einer der größten Investoren sei.Anleger lassen ihre Gewinne von mittlerweile 130 Prozent seit der Empfehlung weiter laufen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Das nächste Kursziel sei das Julihoch bei 299,29 Dollar. Gelinge der Sprung darüber, wäre dies ein neues Kaufsignal. Das bisherige Allzeithoch sei Ende 2021 bei 414,50 Dollar markiert worden. (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link