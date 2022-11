Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

229,60 EUR -0,28% (02.11.2022, 13:31)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

229,60 EUR -1,23% (02.11.2022, 13:10)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

227,82 USD +0,12% (01.11.2022, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2019 habe Tesla-CEO Elon Musk den Cybertruck präsentiert. Kunden und Anleger würden mit Spannung auf den Roll-out der ersten Modelle warten. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters werde es allerdings konkreter bezüglich der Produktion.Wie zwei mit der Sache vertraute Personen gegenüber Reuters berichtet hätten, solle mit der Massenproduktion des Cybertrucks Ende 2023 begonnen werden. Tesla selbst habe im letzten Oktober erklärt, dass man daran arbeite, das Werk in Austin für den Bau des neuen Modells vorzubereiten. Mit der "frühen Produktion" solle Mitte 2023 begonnen werden. Die Markteinführung sollte ursprünglich bereits 2021 erfolgen.Der Roll-out des Cybertrucks werde von vielen Seiten mit Spannung erwartet. Trotz einer Reservierungsgebühr von 100 Dollar gebe es bereits über 100.000 Vorbestellungen. Seit Mai nehme der Elektroauto-Pionier aufgrund der hohen Nachfrage keine Bestellungen von außerhalb der USA mehr an.Wenig überraschend sei es daher, dass auch die Anleger auf das neue Modell blicken würden. Mit dem Pickup steige Tesla zudem in eines der profitabelsten Segmente auf dem Automarkt ein. Dort werde man mit ebenfalls stark nachgefragten Modellen wie dem F150 Lightning von Ford oder dem R1T von Rivian konkurrieren.Für die Aktie dürfte aktuell eher die Entwicklung im vierten Quartal ein wichtiger Faktor sein. Tesla wolle 2022 insgesamt 1,4 Millionen Autos verkaufen. Dazu müsse der Elektroauto-Hersteller im vierten Quartal 490.000 Autos absetzen. Zum Vergleich: Im dritten Quartal waren es 344.000 Autos, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: