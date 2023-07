Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) weiterhin zu kaufen.Tesla habe gestern nachbörslich sein Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt. Die seit dem letzten Jahr getätigten Preissenkungen würden weiter Wirkung zeigen: Rekordabsätze auf der einen, nachlassende Ertragskraft auf der anderen Seite. Der Preiskampf solle aber fortgesetzt werden.Der amerikanische E-Autopionier Tesla erkaufe sich den Rekordabsatz seiner Fahrzeuge aktuell nicht zuletzt mit Preissenkungen, und das schlage sich in der Gewinnentwicklung nieder. Firmenchef Elon Musk habe sich aber zu weiteren Preisnachlässen bereit gezeigt, sollte sich die Konjunktur verschlechtern. Das Geschäft von Tesla sei im abgelaufenen Quartal erneut von Rekorden geprägt gewesen: Die Auslieferungen seien im Jahresvergleich um mehr als 80% auf gut 466.000 Fahrzeuge geklettert, auch dank des Ausbaus der Produktion in Grünheide bei Berlin. Der Umsatz sei etwas langsamer um 47% auf USD 24,9 Mrd. gestiegen. Das Gewinnwachstum sei mit einem Plus von 20% auf USD 2,7 Mrd. noch moderater ausgefallen. Dennoch habe Tesla mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analyst:innen übertroffen, die mit einem noch stärkeren Margendruck durch die Preissenkungen gerechnet hätten.Tesla wolle jedenfalls den von ihm selbst angezettelten Preiskrieg fortsetzen, um den Druck auf die Konkurrenz hochzuhalten. "Ich denke, es macht Sinn, Margen zu opfern, um mehr Autos zu bauen", habe Konzernchef Elon Musk gestern im Rahmen der Präsentation der Quartalszahlen gesagt. Die Tesla-Aktie habe nach Musks Aussagen im nachbörslichen Handel fast 5% verloren. Seit Jahresbeginn habe der Aktienkurs allerdings um rund 138% (!) zugelegt.Teslas Gewinnspannen seien lange Zeit die größte Sorge der übrigen Automobilindustrie gewesen. Auch nach den zahlreichen Preissenkungen liege der US-Konzern weit vor der Konkurrenz. Er nutze seine hohe Ertragskraft dazu, sich gegen die Konkurrenz von etablierten Autobauern zu behaupten, die immer mehr E-Autos auf den Markt bringen würden. In China komme der Aufstieg von Firmen wie BYD hinzu, inzwischen die Nummer eins auf dem weltgrößten Automarkt. Durch die Rabattschlacht drohe vielen Elektroauto Start-ups in der Volksrepublik finanziell die Luft auszugehen. Aber auch große europäische Autobauer wie Volkswagen und Mercedes-Benz würden ächzen.Unsere letzte Empfehlung zu Tesla lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der RBI. (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity