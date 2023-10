Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

244,15 EUR -0,69% (13.10.2023, 13:27)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

258,87 USD -1,57% (12.10.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla stelle in seinem deutschen Werk in Grünheide seit März 2022 Elektrofahrzeuge her. Inzwischen würden dort laut Unternehmen rund 11.000 Beschäftigte arbeiten. Diese sollten laut den jüngsten Aussagen des US-Elektroautobauers eine Gehaltserhöhung bekommen, vermutlich auch um ein Zeichen in Richtung der Konkurrenz zu setzen.Der US-Elektroautohersteller hat eine regelmäßige Anpassung der Löhne angekündigt. Die IG Metall habe eine mögliche Lohnerhöhung am Mittwoch als Erfolg ihrer Aktionswoche reklamiert. Dagegen habe Tesla erklärt, die angekündigten Lohnerhöhungen seien ausschließlich ein Ergebnis des "internen Standard-Prozesses" und seien nicht auf Aktionen der Gewerkschaft zurückzuführen.Die Entscheidung die Entgelte der Angestellten zu erhöhen, dürfte v.a. mit den Streiks bei den Konkurrenten GM, Stellantis und Ford zusammenhängen. Tesla wolle damit wohl als Arbeitgeber attraktiver werden und einer ähnlichen Situation wie in den USA vorbeugen. "Der Aktionär" bleibe deshalb bei seiner Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: