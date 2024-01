Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Wenn Tesla am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen vorlege, würden Anleger nicht nur auf die Finanzkennzahlen blicken. Sondern sie würden auch ganz genau hinhören, was das Management rund um CEO Elon Musk zu den Zukunftsaussichten und Produktionsplänen zu sagen habe. Diesbezüglich könnte eine Überraschung bevorstehen.Aktuell gebe es positive News, was das heiß erwartete Einstiegsmodell "Redwood" angehe. Das Fahrzeug, das für unter 25.000 Dollar auf den Markt kommen solle, sei essenziell für den Autobauer, um bis 2030 das Ziel von jährlich 30 Millionen Fahrzeugverkäufen zu erreichen. Bezüglich des Produktionsstarts und- standorts habe es seit der ursprünglichen Ankündigung einige Änderungen gegeben. Statt wie zunächst geplant in Mexiko, solle der Billig-Stromer nun in der Texas-Gigafactory in Austin gefertigt werden. Als Startdatum sei bisher das Jahr 2026 veranschlagt worden.Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" am Mittwoch mit Verweis auf Insider berichtet habe, plane Tesla mit der Produktion seines Einstiegsmodells nun aber bereits 2025 zu starten. Im vergangenen Jahr habe der Autobauer Ausschreibungen und Angebotsfragen an potenzielle Zulieferer geschickt. Demnach werde die Produktion im Juni 2025 mit einem wöchentlichen Volumen von 10.000 Autos anlaufen.Die Nachricht genüge am Mittwoch immerhin für ein vorbörsliches Plus von rund einem Prozent. Das neue Modell werde von Anlegern mit Spannung erwartet. So sei die Frage nach dem Marktstart des Einstiegsmodells auch eine der meist gestellten im Vorfeld der Quartalszahlen gewesen. Musk könnte den Aktionären am Mittwoch nun die positiven Nachrichten bestätigen. Jedoch sollte dann immer noch beachtet werden, dass Tesla viele Starttermine nicht habe einhalten können und in der Vergangenheit schon mehrere Produktionsstarts habe verschieben müssen.Ein Einstieg vor den Quartalszahlen drängt sich nicht auf, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link