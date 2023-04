Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bei den Käufern seiner Elektroautos könne Tesla-Chef Elon Musk mit seiner aggressiven Preispolitik punkten - aber nicht bei den Anlegern. Das habe die klar negative Reaktion am Aktienmarkt auf den jüngsten Quartalsbericht gezeigt. Am Donnerstag seien die Anteilscheine des nach Börsenwert weltgrößten Autobauers bis auf 161,61 US-Dollar abgesackt, was den tiefsten Stand seit Ende Januar bedeute.Im NASDAQ 100 sei die Aktie von Tesla mit einem Minus von mehr als zehn Prozent der mit Abstand größte Verlierer des Tages gewesen. Das Papier reiße auch die kleineren Konkurrenten Lucid und Rivian mit nach unten, deren Papiere um 6,3 beziehungsweise 4,3 Prozent nachgeben würden. Seit Jahresbeginn behaupte Tesla aber einen Kursanstieg von knapp 32 Prozent, womit die Aktien im Indexranking immer noch recht weit vorne stünden.Zur Wochenmitte nach US-Handelsschluss habe der Konzern die Einstellung seines bisherigen Absatzrekords mit E-Autos bekannt gegeben. Er habe damit die hoch gesteckten Erwartungen aber trotzdem nicht ganz erfüllen können - ebenso wie mit dem starken Umsatzplus von fast einem Viertel gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Zudem sei dafür der Nettogewinn in einem ähnlichen Ausmaß abgesackt, was sich auch in einer deutlich gesunkenen operativen Gewinnmarge niedergeschlagen habe. J.P. Morgan-Analyst Ryan Brinkman habe von einer klar hinter den Erwartungen liegenden Margenentwicklung gesprochen. Zudem sei es der erste Gewinnrückgang seit dem Schlussquartal 2019.Ähnlich habe Mark Delaney von der US-Investmentbank Goldman Sachs moniert, dass die jüngsten Preissenkungen die Profitabilität im Autogeschäft überraschend deutlich belastet hätten. Angesichts weiterer geplanter Maßnahmen sollte sich dieser Trend zudem fortsetzen, so seine Befürchtung. Für die langfristige Marktpositionierung von Tesla bleibe Delaney aber positiv gestimmt - auch mit Blick auf die Kostenstruktur des Unternehmens.Das Unternehmen selbst gehe ebenfalls davon aus, trotz der Preissenkungen auch künftig zu den profitabelsten Branchenunternehmen zu zählen. Im ersten Quartal sei die operative Gewinnmarge zwar auf 11,2 Prozent gesunken - von 16,0 Prozent im Vorquartal und 19,2 Prozent vor einem Jahr. Im Vergleich dazu hätten die Margen von Ford und General Motors zuletzt aber bei fünf und sieben Prozent gelegen."Der Aktionär" habe bereits im Vorfeld geschrieben, dass es infolge der Tesla-Zahlen bei der Aktie volatiler zugehen könnte. Langfristig dürfte der E-Auto-Pionier jedoch als einer der Gewinner des Preiskriegs hervorgehen. Der Verzicht auf höhere Margen erhöhe den Druck auf Konkurrenten und steigere die Nachfrage. Jedoch müssten sich die Rabatte zukünftig deutlicher bei den Absatzzahlen bemerkt machen als im ersten Quartal, in dem der Absatz zwar auf ein Rekordhoch gestiegen sei, das Wachstum zum Vorquartal jedoch relativ gering geblieben sei. Dann dürfte auch die Aktie wieder anziehen. Kurzfristig sei das Papier mit dem Rutsch unter das Märztief nun aber erst einmal charttechnisch angeschlagen.Position mit einem Stopp bei 130,00 Euro (circa 142,40 Dollar) nach unten absichern, rät Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2023)