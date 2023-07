NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Fast 100% habe die Tesla-Aktie seit Ende April in der Spitze zugelegt und dabei kaum eine Schwäche gezeigt. Letzte Woche sei es im Zuge der Q2-Zahlen aber zu einem deutlichen Rücksetzer gekommen, da der Elektroauto-Pionier die Markterwartungen nicht vollends habe erfüllen können. Nach Ansicht der UBS habe damit wohl auch die jüngste Rally ein Ende gefunden. In seiner Studie vom Montag habe Patrick Hummel, Analyst bei der Schweizer Großbank, sein Kursziel zwar um 50 auf 270 USD angehoben, sehe das Papier damit aber auf dem aktuellen Niveau fair bewertet. Dementsprechend habe der Experte auch die Kaufempfehlung kassiert und führe die Tesla-Aktie nun mit "halten".Auch mit dem jüngsten Rücksetzer sei die Tesla-Aktie nach wie vor sportlich bewertet. Das KUV liege bei 6,5, das KGV auf Basis der 2024er Zahlen betrage 50. Dementsprechend hoch seien auch die Erwartungen an die Q2-Zahlen gewesen, welche der Autobauer teilweise verfehlt habe. Nach dem Run in den letzten Wochen habe bei der Tesla-Aktie daher eine Korrektur eingesetzt. Anleger sollten aus charttechnischer Sicht die Unterstützung bei 237,40 USD im Blick behalten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2023)