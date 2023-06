Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Es sei in diesem Jahr das beherrschende Thema bei Tesla-Aktionären gewesen: die Fahrzeugpreise. Seit Jahresanfang habe der E-Auto-Pionier mehrmals Nachlässe auf seine Fahrzeuge gewährt. Das habe Anlegern Sorgen bezüglich Nachfrage sowie Marge bereitet und sich deutlich bei der Aktie widergespiegelt. Nach schrittweisen Preiserhöhungen zuletzt habe es kürzlich wieder massive Rabatte gegeben.Konkret hätten erstmalig am Samstag Medienberichte dazu die Runde gemacht, laut denen Tesla Rabatte von bis zu 8.000 Dollar auf neue Model X und Model S biete. Doch damit nicht genug: Der Autobauer biete Kunden der genannten Modelle drei Jahre lang kostenloses Laden an seinen Supercharging-Staionen, vorausgesetzt die Lieferung erfolge vor dem 30. Juni.Seit Dienstag gebe es ähnliche Aktionen auch in Deutschland. Hierzulande gewähre Tesla auf seine Top-Modelle Nachlässe von rund 8.000 Euro. Auch hier dürften sich Käufer über kostenloses Laden freuen, wenn auch in geringerem Maße. 10.000 Kilometer biete der Autobauer bei Auslieferung bis Ende Juni.Die Preisnachlässe würden anders als die zu Jahresbeginn nicht mit der schwachen Nachfrage zusammenhängen. Zuletzt habe Tesla die Preise sogar schrittweise wieder erhöht. Spannend werde daher sein, wie sich die Marge in Q2 entwickelt habe. Die Zahlen lege Tesla am 24. Juli vor. (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: