Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

179,42 EUR +2,23% (23.03.2023, 11:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

191,15 USD -3,25% (22.03.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Im Oktober habe Tesla in China die ersten Rabattaktionen eingeführt. Seitdem seien zwei weitere Preissenkungen gefolgt, sodass einige Modelle zum Teil über 20 Prozent billiger angeboten würden als im letzten Jahr. Die Konkurrenz sei dem Beispiel Teslas gefolgt und sei aufgrund schwächerer Margen unter Druck geraten. Der erste Rivale stehe nun vor dem Aus.Dabei handle es sich um die Elektrofahrzeug-Einheit des chinesischen Unternehmens Evergrande. Der Immobilienkonzern habe die E-Sparte mit dem Ziel gestartet, Tesla als größten Elektroautobauer abzulösen. Die Finanzierung sei bereits mit der Krise bei der Immobilien-Mutter unter Druck geraten. Die Preissenkungen bei Tesla würden jetzt dafür sorgen, dass der Bau von Stromern noch mehr Geld verschlinge. Nun habe die Evergrande-Elektro-Tochter mitgeteilt, dass sie die Produktion einstellen müsste, sollte es nicht gelingen zusätzliche Liquidität zu beschaffen.Der Autobauer sei zwar vor allem durch andere Faktoren als die Tesla-Rabatte in Schwierigkeiten geraten. Jedoch wachse auch bei weiteren Konkurrenten zunehmend unter Druck. Als Reaktion auf die Nachlässe hätten neben lokalen Anbietern wie Nio und XPeng und internationalen Größen wie Mercedes und VW laut Bloomberg-Recherchen mindestens 30 weitere Anbieter ihre Preise gesenkt.Für die Rabattaktionen habe Tesla anfangs viel Kritik erhalten. Langfristig dürfte sich der Schritt jedoch als goldrichtig erweisen und der Marktanteil nochmals gesteigert werden. Charttechnisch habe sich die Aktie zuletzt wieder erholen können. In den Fokus würden nun die 200-Dollar-Marke sowie die 200-Tage-Linie bei 217,16 Dollar rücken. (Analyse vom 23.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: