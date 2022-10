XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

213,30 EUR -1,71% (17.10.2022, 13:02)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

204,99 USD -7,55% (14.10.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Aktionäre hätten zuletzt wenig Grund zur Freude gehabt, innerhalb eines Monats habe die Aktie über 30% verloren. Am Freitag habe das Papiere mit einem Minus von rund 8% noch ein neues Jahrestief markiert und das Chartbild habe sich weiter eingetrübt. Für einen neuen Impuls könnten am Mittwoch allerdings die Quartalszahlen sorgen. Dafür sollten die Q3-Zahlen jedoch die Erwartungen der Anleger übertreffen. Analysten würden laut Bloomberg einen Umsatz von 22,1 Mrd. USD erwarten. Der bereinigte Gewinn solle laut Schätzungen bei 2,4 Mrd. USD oder 1,02 USD je Aktie liegen. Das entspräche gegenüber dem Vorquartal einer Steigerung von 35%.Mit einem nochmals höheren Gewinn rechne derweil Colin Langan von Wells Fargo. Der Analyst habe in seiner jüngsten Studie die Gewinnschätzung auf 1,05 USD angehoben. Da Langan aber davon ausgehe, dass steigende Zinsen und die wirtschaftliche Lage Tesla zukünftig belasten würden, habe der Experte sein Kursziel von 280 auf 230 USD gesenkt. Damit schreibe er der Tesla-Aktie ein Potenzial von 12% zu.Operativ laufe es bei Tesla rund, charttechnisch sei die Aktie jedoch angeschlagen. Für die weitere kurzfristige Entwicklung würden die Zahlen für das dritte Quartal eine wichtige Rolle spielen. Fundamental störe beim Elektroautopionier weiterhin die extrem hohe Bewertung. Um diese zu rechtfertigen, müsse Tesla in puncto autonomes Fahren nachlegen und die von Experten erwartete Robo-Taxi-Flotte auf die Straße bringen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:214,10 EUR +1,54% (17.10.2022, 13:17)