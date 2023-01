Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

127,44 EUR -3,64% (25.01.2023, 16:25)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

139,075 USD -3,35% (25.01.2023, 16:11)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am Mittwoch gelte es für Tesla: Mit Spannung würden Anleger die für nach US-Börsenschluss angekündigten Q4-Zahlen sowie die folgende Konferenz erwarten. Für Wedbush-Analyst und Tesla-Bulle Dan Ives markiere heute Abend angesichts von Absatzproblemen, Preissenkungen und der katastrophalen Kursentwicklung sogar einen der wichtigsten Momente in der Firmengeschichte.Neben den Zahlen und Informationen zur Auswirkung der Rabatte auf die Margen, würden Anleger auch News in Sachen autonomes Fahren erwarten. Doch auch Updates zu lange erwarteten Modellen wie etwa dem Cybertruck oder dem Tesla-Semi stünden im Fokus.Zum Tesla-LKW habe es bereits am Dienstag News gegeben. So plane Tesla seine Gigafactory in Nevada für 3,6 Milliarden Dollar auszubauen. Davon solle unter anderem ein Werk zur Fertigung von Elektro-Brummis in hohem Volumen errichtet werden. Die Produktion des 2017 präsentierten Semi sei ursprünglich für 2019 angekündigt gewesen, sei aber auf 2022 verschoben worden. Erste Modelle seien im Dezember ausgeliefert worden. Während die Trucks aktuell noch mit niedrigem Volumen gebaut würden, wolle Tesla 2024 bereits 50.000 Semis für den nordamerikanischen Markt produzieren.Neben dem LKW-Werk plane Tesla zudem eine Zellfabrik mit einer jährlichen Kapazität von 100 GWh. Dort würden für rund zwei Millionen Autos pro Jahr die neuesten sogenannten 4680-Zellen von Tesla hergestellt. Diese seien günstiger und effizienter als die bisherigen Generationen. Im Hinblick auf die zuletzt wieder gestiegene Nachfrage und des von Tesla weiterhin angestrebten jährlichen Volumenwachstums von 50 Prozent ergebe ein Ausbau der Kapazitäten Sinn.Aus charttechnischer Sicht jedenfalls habe sich Tesla-Aktie wieder deutlich erholt. Anleger bleiben investiert, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link