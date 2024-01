NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

248,42 USD -0,02% (02.01.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stellt für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) das Kursziel von 150 USD in Aussicht.Tesla habe für das vierte Quartal 485.000 Auslieferungen gemeldet, was in etwa dem Konsens von 480.500 entspreche. Der Analyst glaube, dass die Bruttomargen ohne Kredite "eine Schlüsselfrage" seien. Er prognostiziere 15,7% gegenüber der Konsensschätzung von 17,8%, sehe aber angesichts der Auswirkungen der Preissenkungen im September und Oktober sowie der erheblichen Preisnachlässe für "Bestandsmodelle" im Quartal ein Abwärtspotenzial.Für das Geschäftsjahr 2024 gehe Bernstein davon aus, dass Tesla wahrscheinlich niedrigere Margen erzielen und beim Volumen enttäuschen werde. Immer mehr Anleger würden das Wachstumsnarrativ des Unternehmens infrage stellen, zumal Tesla im Jahr 2024 mit einer Steigerung der Auslieferungen um 20% zu kämpfen haben werde, was deutlich unter dem Ziel von 50% liege.Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, bewertet die Aktie von Tesla weiterhin mit dem Votum "underperform". (Analyse vom 02.01.2024)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:225,25 EUR -0,73% (03.01.2024, 12:09)