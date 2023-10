NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

254,92 USD +0,39% (17.10.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroauto-Pionier werde am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Zuletzt habe Tesla gleich mehrmals die Preise gesenkt, um die Nachfrage nach seinen Autos anzukurbeln. Das wiederum habe für Druck auf die Margen und auf die Aktie gesorgt. Bislang habe CEO Elon Musk am Jahresziel von 1,8 Mio. verkauften Fahrzeugen festgehalten. Muss er im Zuge der Q3-Zahlen die Ziele nach unten anpassen?Charttechnisch stehe die Aktie am Scheideweg. "Der Chart steht nun quasi vor einem doppelten Wegweiser. Sollte er über die Ichimoku-Wolke ("Kumo") ausbrechen - das wäre ab rund 260 USD der Fall - dann wäre dies ein Entlastungszeichen. Fällt der Chart allerdings unter die 250 USD, dann ginge der Blick umgehend weiter nach unten. Eine sprichwörtlich "enge Kiste", die sich da gerade abzeichnet. Daher gilt alle Aufmerksamkeit der aktuellen Zahlenbekanntgabe", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Cashkurs.com. "Die markttechnischen Indikatoren zeigen sich in Summe kurzfristig neutral. Die untere Kumo-Linie bei rund 250 USD liegt recht eng beim bisherigen Doppeltief bei 235,35 USD. Bricht im Zuge einer negativen Tendenz nach Zahlenbekanntgabe auch dieser Support, könnte die Tesla-Aktie recht schnell wieder bei 211,23 USD ankommen. Es steht und fällt somit an den 235,35 US-Dollar und zuvor an der unteren Signallinie der "Kumo"", ergänze Utschneider.Der Fokus liege vorerst auf den Finanzergebnissen, die Tesla heute bekanntgegeben werde. Analysten würden hierbei in erster Linie auf die Entwicklung der Margen und auf die Gesamtjahresprognose blicken. Anleger sollten neben den Zahlen auch Updates zum Cybertruck und der Full Self-Driving-Technologie (FSD) erwarten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,65 EUR -0,54% (18.10.2023, 09:51)