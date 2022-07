Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

712,00 EUR +0,07% (19.07.2022, 13:40)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

713,40 EUR -3,04% (19.07.2022, 13:27)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

721,64 USD +0,20% (18.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.07.2022/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Anleger die auf der Suche nach einem günstigen Zeitpunkt seien, um die Tesla-Aktie zu kaufen, sollten jetzt handeln. So zumindest laute das Urteil der Deutschen Bank in ihrem neuesten Update. Grund: die Q2-Zahlen würden Spielraum nach oben bieten.Seit dem Hoch habe die Tesla-Aktie rund 30 Prozent eingebüßt. Im Vergleich zu vielen andere Tech-Werten habe sich das Papier des Elektroauto-Pioniers also durchaus gut gehalten. Gehe es nach Emmanuel Rosner, Analyst bei der Deutschen Bank, so sei der Zeitpunkt bereits gekommen, die Aktie einzusammeln.Am 20. Juli werde der E-Autobauer nach US-Börsenschluss die Q2-Ergebnisse präsentieren. Rosner erwarte, dass Tesla möglicherweise Gewinne melden werde, die über den Erwartungen der Wall Street liegen würden. Das Management könnte die Margenerwartungen übertreffen und ein Wachstum der Auslieferungen von 50 Prozent für das Gesamtjahr bestätigen, so der Branchen-Experte."Wir sind der Meinung, dass der Rückgang der Aktie um mehr als 30% im letzten Jahr hauptsächlich auf Lieferprobleme zurückzuführen ist, die sich schnell verbessern und eine überzeugende Gelegenheit bieten, die Aktie bis zum zweiten Halbjahr und bis 2023 zu akkumulieren, wo das Volumenwachstum und die Margenausweitung von Bedeutung sein könnten", habe Analyst Emmanuel Rosner am Montag in einer Mitteilung geschrieben.Anleger sollten den 20. Juli im Blick haben. Bereits in den letzten Quartalen habe Musk mit seinem Team gezeigt, dass Tesla die Lieferketten- und Chip-Problematik weitaus besser zu managen wisse, als die Konkurrenz. Positive Überraschungen seien mit den Q2-Zahlen also durchaus drin.Es bleibe dabei: Tesla sei im Bereich der Elektroautos nach wie vor der Trendsetter der Szene. Jedoch müsse Firmenchef Elon Musk mit seinem Team im Bereich autonomes Fahren liefern, um die nach wie vor sportliche Bewertung zu untermauern. Aus charttechnischer Sicht habe sich der Bereich zwischen 626 Dollar und 645 Dollar als Support gezeigt. Auf dem Weg nach oben wartet die nächste Hürde bei 762 Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link