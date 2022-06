XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

647,90 EUR +0,65% (30.06.2022, 15:22)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

685,47 USD -1,79% (29.06.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Anleger würden bereits gespannt auf die kommenden Tage warten. Tesla dürfte in Kürze seine Auslieferungszahlen für das Q2 präsentieren. Nachdem der E-Autobauer zuletzt unter negativem Newsflow sowie unter der allgemein schlechten Marktverfassung gelitten habe, könnte nun der nächste Rückschlag bevorstehen.Konkret würden zwischen Freitag und Sonntag die Q2-Auslieferungszahlen erwartet. Aufgrund der Lockdowns in Shanghai sei die Erwartungshaltung jedoch nicht all zu positiv. Wedbush Securities habe gesagt, dass die Obergrenze für die Auslieferungen bei etwa 250.000 weltweit liege - alles über 260.000 wäre ein starkes Ergebnis.Citi sei gestern mit einer aktualisierten Schätzung von 258.000 Auslieferungen für das zweite Quartal gekommen, während die Deutsche Bank nur 245.000 Auslieferungen erwarte. Mizuho Securities unterbiete dies mit einer Prognose von 232.000 Autos. Somit seien sich alle Analysten einig: Die Rekordauslieferung von 310.000 Fahrzeugen im ersten Quartal werde wohl nicht überboten werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:647,20 EUR -1,39% (30.06.2022, 15:38)