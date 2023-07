NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup:Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, gibt das Kursziel von 215 USD für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) aus.Itay Michaeli stelle fest, dass Tesla für Q2 Auslieferungen von 466,1k Einheiten gemeldet habe, die 4% über den Unternehmens- und Konsensschätzungen lägen. Citi glaube, dass die stärkeren Q2-Auslieferungen "ermutigend" seien und Tesla bequem auf dem Weg zu mehr als 1,8 Mio. Einheiten in diesem Jahr bringen würden, obwohl das vollständige Nachfragebild nicht klar sein werde, bis man Q2 ASPs und Auto-Bruttomargen sehe.Das Unternehmen weise auch darauf hin, dass die Auslieferungen des Model S/X im Vergleich zum ersten Quartal wieder "gut" gestiegen seien. Die wachsende Spanne zwischen Produktion und Auslieferungen werde wahrscheinlich den Fokus auf das Potenzial für weiteren Preisdruck im dritten Quartal aufrechterhalten. Insgesamt erwarte die Citi, dass die Aktien positiv auf die Auslieferungsüberschreitung im zweiten Quartal reagieren würden, obwohl der Flow-Through wahrscheinlich vom Ergebnis der Marge im zweiten Quartal abhängen werde.Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, bewertet die Aktie von Tesla Inc. weiterhin mit dem Rating "neutral". (Analyse vom 02.07.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:254,80 EUR +6,26% (03.07.2023, 14:34)