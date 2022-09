Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aufatmen an der Wall Street: Am Mittwoch hätten die Märkte endlich wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Auch die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla habe dabei profitieren können. Prominente Unterstützung habe das Papier von Star-Investorin Cathie Wood bekommen.Cathie Wood von Ark Invest bleibe bei ihrer positiven Haltung zu Tesla. "Wir halten an allen fest", habe Wood am Dienstag in der "Squawk Box" von CNBC gesagt. Wood habe betont, dass sich Tesla viel besser gehalten habe als die meisten ihrer anderen Beteiligungen, weil der EV-Player jetzt in den breit angelegten Indices wie dem S&P 500 enthalten sei."Unsere Zuversicht könnte nicht größer sein, da wir sehen, dass sich die Bewegung in Richtung Elektrofahrzeuge beschleunigt", so Wood. "Wir sind ziemlich aufgeregt über die nächsten fünf Jahre."Tesla sei nach wie vor die größte Position im Flaggschiff-Fonds von Ark. Die Position mache mehr als zehn Prozent des Fonds aus.Aus fundamentaler Sicht sei die Tesla-Story intakt. Nach wie vor störe allerdings die extrem hohe Bewertung. Dass Cathie Wood eine extrem optimistische Haltung zu Tesla einnehme, sei bekannt. Fakt sei: Tesla müsse weiter liefern und in punkto autonomes Fahren nachlegen, um die Robo-Taxi-Flotte auf die Straße zu bringen, die alle Experten in Zukunft erwarten würden.Aus technischer Sicht sei der Ausbruch über die wichtige Marke von 314,73 Dollar vertagt worden. Support bekomme die Aktie bei 263,50 Dollar. Sollte das Vertrauen in die Märkte zurückkehren, wird die Tesla-Aktie als einer der Lieblinge der Wall Street überproportional zulegen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link