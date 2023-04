Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vergangenen Mittwoch habe Tesla seine Q1-Zahlen präsentiert. Im Fokus der Investoren hätten vor allem die Margen gestanden, welche infolge der zahlreichen Preisnachlässe deutlich nachgegeben hätten. Am Freitag habe der E-Auto-Pionier dann den detaillierten Quartalsbericht bei der SEC eingereicht. Hieraus sei unter anderem hervorgegangen, dass Tesla mit höheren Ausgaben in den nächsten Quartalen rechne.So habe Tesla die Prognosespanne für die Kapitalausgaben im Jahr 2023 auf 7 bis 9 Milliarden Dollar erhöht. Noch im Januar habe das Management mit 6 bis 8 Milliarden Dollar kalkuliert. 2024 und 2025 sollten die Investitionen ebenfalls innerhalb dieser Spanne liegen. Der Autobauer führe mehrere Gründe für die höheren Ausgaben an. So würden Gigafactories hochgefahren (Grünheide, Austin) und neue gebaut (Mexiko). Weitere Faktoren seien Investitionen in Batteriezellen und AI-Produkte.Voraussichtlich steigende Ausgaben, bei im ersten Quartal um 24 Prozent zurückgegangenen Gewinnen. Eine auf den ersten Blick gefährliche Mischung. Allerdings passe es zur aktuellen Tesla-Strategie. Der Autobauer setze aktuell alles daran, den Absatz zu steigern und Marktanteile zu gewinnen. Daher fahre Tesla die Produktion deutlich hoch, habe dieses Jahr bereits mehrfach die Verkaufspreise gesenkt und opfere so auch seine erstklassigen Margen.Über die Erfolgsaussichten dieses Vorgehens seien sich auch die Analysten nicht einig. Einige würden die Rabatte als Zeichen des wachsenden Konkurrenzkampfs und einer sich abschwächenden Nachfrage nach den teilweise veralteten Tesla-Modellen werten. Andere Experten würden argumentieren, die Preisnachlässe seien ein Zeichen der Stärke. Die in der Branche herausstechenden Margen zu opfern, brächte sowohl unprofitable Newcomer als auch alteingesessene Autobauer, die mit ihren Stromern noch rote Zahlen schreiben würden, unter Druck.Bereits investierte Anleger sichern mit einem Stopp bei 130,00 Euro nach unten ab, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 25.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link