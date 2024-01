Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe am Montag seine Produktion im Werk Grünheide bei Berlin für rund zwei Wochen weitgehend gestoppt. Das habe das Unternehmen bestätigt. Grund sei nach Tesla-Angaben eine Lücke in der Lieferkette als Folge der Angriffe der Huthi-Rebellen im Roten Meer auf Schiffe. Die Aktie zeige sich davon aber unbeeindruckt und notiere sogar leicht im Plus."Aufgrund fehlender Bauteile sind wir daher im Zeitraum zwischen dem 29. Januar und 11. Februar dazu gezwungen, die Fahrzeugfertigung in der Gigafactory Berlin-Brandenburg mit Ausnahme einiger weniger Teilbereiche ruhen zu lassen", habe das Unternehmen mitgeteilt. Vom 12. Februar an werde die Produktion wieder voll aufgenommen.Nach den schwächer als erwarteten Quartalszahlen und dem mauen Ausblick für das kommende Jahr sei der vorübergehende Produktionsstopp in der deutschen Gigafactory der nächste Nackenschlag für Tesla. Dennoch präsentiere sich der Kurs am Montagnachmittag stabil.Der Markt scheine also entweder nicht davon auszugehen, dass der Produktionsstopp große Auswirkungen auf das operative Geschäft haben werde oder die Anleger seien sich einig, dass der Kursabschlag infolge der Quartalszahlen überzogen gewesen sei.Dass die negativen Grünheide-News sich nicht im Kurs widerspiegeln würden, zeige, dass die Tesla-Aktie das Schlimmste höchstwahrscheinlich schon eingepreist habe. DER AKTIONÄR rate deshalb zum Long-Einstieg. Ein geeignetes Produkt dafür sei der Schein mit der ISIN DE000VU1YGS5 WKN VU1YGS . Der Kaufkurs liege bei 6,88 Euro und der Stopp werde bei 5,10 Euro gesetzt. Teilgewinne sollten bei 15,10 Euro realisiert werden, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2024)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link