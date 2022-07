XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nun sei es soweit: Tesla stoppe an diesem Montag in seiner deutschen Fabrik in Grünheide für zwei Wochen die Produktion. Der US-Elektroautobauer spreche von üblichen Betriebsferien in dem Werk, das erst im März offiziell eröffnet worden sei. Nach Angaben der IG Metall sei das den Beschäftigten schon vor längerer Zeit angekündigt worden. Die zweiwöchige Produktionspause solle zur Wartung der Fabrik genutzt werden, habe es geheißen.Die Tesla-Aktie habe sich zuletzt nach der Korrektur seit Anfang April etwas erholt gezeigt. Dem Papier sei der Sprung über die 38-Tage-Linie gelungen. Die nächste wichtige Hürde warte nun im Bereich von 800 USD. Gelinge auch der Sprung darüber, würde sich das charttechnische Bild weiter aufhellen. Aus Sicht des "Aktionärs" bleibe Tesla nach wie vor der Trendsetter unter den Elektroautobauern. Die Tesla-Aktie bleibe langfristig aussichtsreich, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:744,40 EUR +0,72% (11.07.2022, 09:17)