Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

644,80 EUR -1,21% (04.07.2022, 11:45)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

644,60 EUR -1,03% (04.07.2022, 11:29)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

681,79 USD +1,24% (01.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe am Samstag die Produktions- und Auslieferungszahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Der Elektroautohersteller habe weltweit 254.695 Autos ausgeliefert. Ein Plus von 26,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damit habe die Firma von Elon Musk im Rahmen der Erwartungen gelegen.Tesla habe im zweiten Quartal mit Teileengpässen, Engpässen in der Lieferkette und Covid-Beschränkungen zu kämpfen gehabt. Das chinesische Werk in Shanghai etwa sei wochenlang dichtgemacht worden. Dennoch habe Tesla mit Gesamtauslieferungen in Höhe von 254.695 Autos ein Umsatzwachstum von 26,5 Prozent im Jahresvergleich geschafft.Im Vorfeld hätten die Experten von Wedbush Securities Auslieferungen von 250.000 E-Autos weltweit erwartet. Die Citi habe bei 258.000 gelegen, während die Deutsche Bank nur von 245.000 Auslieferungen ausgegangen sei.Alles im allem durchaus gute Ergebnisse von Tesla. Der wertvollste Autohersteller der Welt habe seit dem dritten Quartal 2020 in jedem Quartal einen Auslieferungsrekord erzielt und Pandemien und Störungen in der Lieferkette besser überstanden als die meisten anderen Autohersteller.Die Zahlen seien ok gewesen, würden allerdings der Aktie keine neuen Impulse liefern. Aus Sicht des "Aktionär" bleibe Tesla nach wie vor der Trendsetter unter den E-Autobauern. Jedoch müsse das Team von Musk im Bereich autonomes Fahren liefern, um die nach wie vor sportliche Bewertung zu untermauern. Aus charttechnischer Sicht bietet die Marke von 645 Dollar einen wichtigen Support für die Aktie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zu Tesla. (Analyse vom 04.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: