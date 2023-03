Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

176,60 EUR +1,25% (29.03.2023, 11:33)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

189,19 USD -1,37% (28.03.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund 1,3 Millionen Fahrzeuge habe Tesla 2022 ausgeliefert. 405.278 Einheiten davon im vierten Quartal. Rekord. Nun neige sich auch das erste Quartal 2023 dem Ende zu. Am Wochenende würden die Produktions- und Auslieferungszahlen erwartet. Die Deutsche Bank habe im Vorfeld ihre Schätzungen gekürzt. Könnten Anleger dennoch mit neuen Rekorden rechnen?Emmanuel Rosner, Analyst bei der Deutschen Bank, habe kürzlich die von ihm erwarteten Auslieferungen im ersten Quartal auf 416.000 Einheiten reduziert. Dies käme einem jährlichen Wachstum von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise drei Prozent zum Schlussquartal gleich, was einem erneuten Auslieferungsrekord entspräche. Dennoch rechne Rosner aufgrund seiner niedrigeren Schätzungen mit einem geringeren Umsatz. 22,5 statt zuvor 23,3 Milliarden Dollar solle Tesla im ersten Quartal umgesetzt haben. Trotzdem habe der Experte die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 250 Dollar bestätigt.Die Wall Street gebe sich derweil etwas optimistischer. Der Expertenkonsens liege laut Bloomberg bei 418.756 ausgelieferten Einheiten in den ersten drei Monaten des Jahres. In den kommenden Quartalen sollten die Zahlen dann weiter ansteigen, sodass auf Jahressicht rund 1,8 Millionen Einheiten zu Buche stünden.Traditionell sei das Wachstum bei Tesla zum Jahresauftakt gering ausgefallen. Dass dieses Jahr immerhin etwas über drei Prozent zu Buche stünden, sei neben aus dem Inflation Reduction Act resultierenden Steuerbegünstigungen in den USA auf mehrere Preisnachlässe in verschiedenen Märkten zurückzuführen. Diese würden freilich nicht ohne Nebengeräusche einhergehen. Von Bloomberg befragte Experten würden etwa mit einem Rückgang der Bruttomarge im Fahrzeuggeschäft von 24,3 Prozent im vierten Quartal auf 21,2 Prozent im ersten Quartal rechnen. Auch über das restliche Jahr sollten die Margen nicht mehr das vorherige Niveau erreichen.Charttechnisch habe sich die Tesla-Aktie zuletzt wieder deutlich erholen und die 50- sowie die 100-Tage-Linie knacken können. Die nächste wichtige Hürde stellt die 200-Tage-Linie dar, die bei 216,19 Dollar verläuft, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 29.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link