Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

179,28 EUR -0,10% (12.02.2024, 09:16)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

193,57 USD +2,13% (09.02.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer Zwangspause aufgrund fehlender Teile plane der US-Elektroautobauer Tesla am heutigen Montag, die Produktion in Grünheide bei Berlin wieder vollständig hochzufahren. Die Produktionsunterbrechung sei durch die unsichere Lage im Roten Meer verursacht worden, wo Schiffe aufgrund von Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz betroffen gewesen seien. Seit dem 29. Januar habe ein Großteil der Bänder stillgestanden.Es sei aber nicht alles lahmgelegt gewesen. Wo möglich, sei die Produktion fortgesetzt worden. Zudem seien Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt und Mitarbeiter geschult worden.Laut Tesla seien nun alle notwendigen Produktionskomponenten wieder ausreichend verfügbar. Werksleiter André Thierig habe gegenüber dem "Tagesspiegel" die Robustheit der Lieferketten betont. Gleichzeitig habe er aber eingeräumt, dass das Unternehmen nicht völlig immun gegen Lieferkrisen sei.Die Aktie von Tesla habe in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck gestanden. Zuletzt habe sich das Papier aber stabilisieren und erste positive Signale senden können. Diese jüngste Erholungsbewegung gelte es nun zu bestätigen. Wichtig wäre nun im nächsten Schritt, dass die 38-Tage-Linie zurückerobert werden könne. Ein klares positives Signal würde der Sprung über die 200-Tage-Linie bringen. "Der Aktionär" rät weiter im Long-Schein mit der WKN VU1YGS investiert zu bleiben, so Marion Schlegel. Der Stopp werde bei 5,10 Euro gesetzt. Teilgewinne sollten bei 15,10 Euro realisiert werden. (Analyse vom 12.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: