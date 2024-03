Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.

In der vergangenen Woche habe es noch geheißen, dass der US-Elektroautobauer nach dem Anschlag die Stromversorgung seine Produktion in Grünheide bei Berlin bis voraussichtlich Ende der Woche unterbrechen müsse. Nun könnte es allerdings doch deutlich schneller gehen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach habe nun in Aussicht gestellt, dass die Stromversorgung bereits früher wieder hergestellt werden könne. Damit dürfte auch der Schaden für Tesla geringer ausfallen als befürchtet.

"Es sieht heute so aus, dass es nicht bis Ende der Woche dauern wird, sondern dass schon früher die Stromversorgung wieder hergestellt werden kann", habe Steinbach am Montagmorgen im RBB-Inforadio gesagt. Bisher habe es geheißen, die Produktion werde erst Ende dieser Woche wieder anfahren. Der RBB habe am Montag unter Berufung auf den Stromnetzbetreiber Edis berichtet, dass die Produktion bereits Montagabend wieder anlaufen könnte. Steinbach habe die beteiligten Unternehmen gelobt, die "im Drei-Schicht-Betrieb geackert" hätten.

Auch wenn der Schaden in Grünheide möglicherweise nun nicht so hoch sei wie Tesla befürchtet habe, die weiteren Probleme würden bestehen bleiben. Insbesondere die Entwicklung in China bleibe ein Hauptproblem. Charttechnisch sei die Tesla-Aktie klar angeschlagen. Ein Einstieg dränge sich derzeit nicht auf, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2024)