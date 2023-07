Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe nahezu vier Jahre nach der Präsentation die Produktion seines Elektro-Pickups "Cybertruck" gestartet. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Konzern habe den Bau des ersten Fahrzeugs in einem Tweet am Wochenende bekannt gegeben. Mit einer Massenfertigung werde allerdings erst im kommenden Jahr gerechnet.Pickups seien die populärste Fahrzeug-Kategorie im US-Markt. Sie werde bisher von Modellen mit Verbrennermotoren wie Fords Verkaufsschlager F-150 beherrscht. Seit Tesla im November 2019 den "Cybertruck" vorgestellt habe, hätten Konkurrenten mehrere Elektro-Pickups auf den Markt gebracht. Die Fahrzeuge wie Fords F-150 "Lightning", der Hummer EV von General Motors oder das Modell R1T des Start-ups Rivian seien bisher aber nur in geringen Stückzahlen verkauft worden.Während die Wagen der Konkurrenz wie klassische Pickups aussehen würden, setze Tesla beim "Cybertruck" auf ein futuristisches, kantiges Aussehen. Die Karosserie sei aus Edelstahl, was die Produktion komplexer mache. Auf einem Foto in dem Tweet sei das erste gebaute Fahrzeug weitgehend von den ringsum versammelten Mitarbeitern verdeckt gewesen, sodass man nicht habe erkennen können, ob sein Aussehen von den bisher bekannten Prototypen abweiche.Spannend auch: Anders als üblich komme Tesla dieses Jahr zur IAA. Der Elektroautobauer werde allerdings nicht auf dem Messegelände selbst, sondern nur auf einem der Ausstellungsplätze in der Münchner Innenstadt präsent sein, wie die IAA Mobility am Freitag erklärt habe. Davor habe die Fachzeitschrift "Automobilwoche" darüber berichtet.Die Aktie von Tesla präsentiere sich derzeit enorm stark. Das Papier habe am Freitag bei 285,30 Dollar ein neues Jahreshoch markiert.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Die nächste größere Hürde warte nun im Bereich des Augusthochs 2022 bei 314,67 Dollar. (Analyse vom 17.07.2023)Mit Material von dpa-AFX