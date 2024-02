Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die jüngsten Quartalszahlen des US-Elektroautobauers seien enttäuschend gewesen. Und auch von der Produktseite würden die Probleme nicht abreißen. Bereits im vergangenen Jahr hätten Tesla-Fahrer Probleme mit der Lenkung ihrer Tesla-Fahrzeuge an die US-Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gemeldet. Untersuchungen hätten nun ergeben, dass möglicherweise die Zahnstange der Zahnstangenlenkung die Ursache sei. Sollte sich das bestätigen, komme Tesla um eine Rückrufaktion der betroffenen Modelle nicht herum, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg.Ein weiteres Problem betreffe eine zu geringe Schriftgröße bei Warnhinweisen zu Brems-, Park- und ABS-Problemen - rund 2 Mio. Autos seien betroffen. Hier sei Rückrufaktion bereits angelaufen. Die Fahrzeuge müssten in diesem Fall allerdings nicht in die Werkstatt, sondern würden ein Software-Update erhalten und die Halter würden informiert.Und auch beim Cybertruck würden die Probleme nicht abreißen. Wie Futurezone berichte, werde der Elektro-Pick-up derzeit ohne seine typischen Radabdeckungen im speziellen Design ausgeliefert. Grund dafür sei einen unerwarteten Reifenverschleiß verursachen würden. Kunden sollten die Abdeckungen nun vorerst entfernen, bis eine neue Version verfügbar sei. Auch dies sei die erste Panne für den Cybertruck. Die ersten ausgelieferten Fahrzeuge hätten teilweise Lücken in der Verkleidung gehabt. Zudem würden Experten Sicherheitsmängel bemängeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: