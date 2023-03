Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit Twitter habe sich Elon Musk ein riesiges Projekt gekauft. Das Unternehmen sei zwar nach dem Kauf durch den Tesla-CEO nicht mehr börsennotiert. Dennoch würden Probleme und Erfolge bei Twitter auch auf Musk und damit seine anderen Unternehmen zurückfallen. Heute kämpfe der Kurznachrichtendienst Twitter mit Problemen.Bei Twitter seien am Montag weitreichende technische Störungen aufgetreten. "Einige Teile von Twitter funktionieren derzeit möglicherweise nicht wie erwartet", habe der Twitter-Support auf der Kurznachrichten-Plattform geschrieben. Die technischen Probleme seien offenbar von der durch mehrere Entlassungswellen personell stark geschrumpften Technik-Abteilung selbst verursacht worden. "Wir haben eine interne Änderung vorgenommen, die einige unbeabsichtigte Folgen hatte", heiße es in dem Tweet des Twitter-Supports.Für etliche Anwenderinnen und Anwender seien die Inhalte auf der Website twitter.com noch wie üblich erschienen. Allerdings seien in Tweets eingebettete Fotos und Videos nicht korrekt angezeigt worden. Bei Usern wie dem Netz-Aktivisten Markus Beckedahl hätten die Links in den Tweets nicht funktioniert. Der Twitter-Support habe erklärt, man arbeite an der Beseitigung des Fehlers und werde ein Update veröffentlichen, wenn der Fehler behoben sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link