Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

227,50 EUR +1,27% (29.11.2023, 11:15)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

246,72 USD +4,51% (28.11.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla habe sich im November wieder stärker präsentiert, nachdem sie im Oktober zwischenzeitlich bis auf 191,25 USD abgesackt sei. Am Dienstag sei das Papier des US-Elektroautobauers mit einem Plus von 4,5% auf 246,72 USD aus dem Handel gegangen. Der große Schwung fehle derzeit dennoch. Tesla habe mi einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Der chinesische Konkurrent BYD drücke aufs Gaspedal. Zudem gebe es Streiks in Schweden.Der US-Konzern habe Klage gegen das schwedische Logistik-Unternehmen Postnord eingereicht, weil dessen Mitarbeiter Tesla keine Nummernschilder mehr zustellen würden. Das zuständige Amtsgericht Solna habe am Dienstag mitgeteilt, dass das Post-Unternehmen nun drei Tage Zeit habe, Stellung zu nehmen. Erst danach könne die Klage geprüft werden.Hintergrund für die Auseinandersetzung sei ein seit Wochen andauernder Streik in den schwedischen Tesla-Werkstätten. Die Gewerkschaft IF Metall fordere von Tesla einen Tarifvertrag für ihre Mitglieder, was der US-Autobauer ablehne. Deshalb würden seit Ende Oktober die Mitarbeiter in den schwedischen Tesla-Werkstätten streiken. Seitdem hätten sich weitere Berufsgruppen dem Streik aus Solidarität angeschlossen, u.a. Spediteure, Hafenarbeiter und eben Postboten. Darum würden Tesla jetzt die Nummernschilder ausgehen.Der Autohersteller habe am Montag auch eine Klage gegen die schwedische Transportbehörde eingereicht, weil sie laut Tesla ihrer Aufgabe nicht nachkomme, Nummernschilder bereitzustellen. Das wiederum sei allein auf den Streik von Postnord zurückzuführen.Das Umfeld für Tesla werde schwieriger. Dennoch sei der US-Elektroautobauer weiterhin gut aufgestellt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link