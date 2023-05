NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

193,17 USD +4,72% (26.05.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Dan Levy von Barclays:Dan Levy, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) nach wie vor mit dem Votum "overweight" ein.Dan Levy sage, dass das "dominante Narrativ" für Tesla das des Wachstums sei, mit Erwartungen für signifikantes Volumenwachstum und Anteilsgewinne in den kommenden Jahren. Der Analyst gehe davon aus, dass Tesla bis 2030 ein Volumen von 6,2 Mio. Einheiten erreichen werde, gegenüber 1,3 Mio. im Jahr 2022, mit einem impliziten Weltmarktanteil von 7%, der weit unter dem Unternehmensziel von 20 Mio. Einheiten liege.Tesla sei nicht nur der Hauptnutznießer des weltweiten Übergangs zur Elektromobilität mit einem erheblichen Kostenvorsprung, sondern auch führend bei der Einführung des softwaredefinierten Fahrzeugs der Zukunft, so das Unternehmen. Ein Problem, das Tesla auf seinem Weg zum Volumenwachstum jedoch angehen müsse, sei die Modellkonzentration, meine Barclays. Tesla habe sein Volumen mit einer sehr engen Auswahl an Modellen und Ausstattungen erreicht, schreibe das Unternehmen. Da Tesla zunehmend mit Nachfragebeschränkungen konfrontiert sei und Preissenkungen erforderlich seien, um mehr Volumen abzusetzen, "stellt sich die Frage, ob Tesla ein Problem mit einer übermäßigen Modellkonzentration hat", so das Unternehmen.Dan Levy, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Tesla weiterhin mit "overweight" ein und beziffert das Kursziel auf 220 USD. (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:185,76 EUR +2,08% (30.05.2023, 13:21)