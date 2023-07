NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.07.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Emmanuel Rosner, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und erhöht das Kursziel von 260 auf 270 USD.Die Auslieferungen des US-Elektroautobauers im zweiten Quartal hätten den Marktkonsens und die Schätzung der Deutschen Bank von 448.000 übertroffen, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Zumindest würden die Auslieferungen von Tesla darauf hindeuten, dass die Preissenkungen funktionieren und auch durch die Verbraucheranreize des Inflation Reduction Act in den USA unterstützt würden. Rosner rechne nun mit einem Betriebsergebnis von 3,04 Mrd. USD im zweiten Quartal gegenüber 2,84 Mrd. USD zuvor, was einer operativen Marge von 12,3% entsprechet. Abgesehen von den Q2-Ergebnissen sehe er immer noch ein gewisses Risiko zusätzlicher Preissenkungen im weiteren Jahresverlauf und bis ins Jahr 2024, obwohl sie diese etwas weniger stark als zuvor ausfallen könnten.Emmanuel Rosner, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Tesla-Aktie bestätigt und das Kursziel von 260 auf 270 USD angehoben. (Analyse vom 04.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:254,10 EUR -0,49% (04.07.2023, 15:31)