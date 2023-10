NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.10.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer habe die Preise für seine Fahrzeuge Model 3 und Model Y in den USA um 1.250 bzw. 2.000 USD gesenkt, heiße es in einer am Sonntag veröffentlichten Studie. Tesla passet die Preise für seine verschiedenen Fahrzeuge regelmäßig an die Marktbedingungen an und die BofA sei der Meinung, dass diese jüngste Preissenkungsrunde die Bedenken der Anleger, ob die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen nachlasse, wieder aufleben lassen werde. Dies sei insbesondere der Fall, nachdem Tesla für das dritte Quartal Auslieferungen gemeldet habe, die beim Model S/X etwa 15% und beim Model 3/Y 4% unter dem Konsens lagen.BofA Securities stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie mit "neutral" ein und gibt ein Kursziel von 300 USD an. (Analyse vom 08.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:242,95 EUR -1,26% (09.10.2023, 12:48)