Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe eine Woche nach ähnlichen Preissenkungen in China auch in Deutschland die Preise für sein Elektroauto Model Y gesenkt. Das seien keine guten Nachrichten für die Aktie, die daraufhin nachgebe. Das zeige, wie beinhart der Wettbewerb in vielen Märkten sei. Kurzfristig versuche der US-Elektroautobauer so mehr abzusetzen.Tesla habe die Preise für das Model Y Long Range und das Model Y Performance auf seiner Website um 5.000 Euro (oder etwa 5.400 USD) gesenkt, wie Barrons berichte. Das seien mehr als 8% weniger als letzte Woche. Das günstigere Model Y mit Hinterradantrieb habe einen Preisnachlass von 4% erhalten.Die Preise für das Model Y und das Model 3 seien erst letzte Woche in China zwischen 3 und 6% gesenkt worden. Die Basisversion des Crossover-Fahrzeugs Model Y beginne in China jetzt bei etwa 36.000 USD, gegenüber 37.000 USD. Die Basisversion des Model 3 beginne bei etwa 34.500 USD, vorher seien es 36.500 USD gewesen.Mit den geringeren Preisen nehme Tesla zumindest kurzfristig sinkende Gewinnspannen in Kauf. Der Autobauer habe im vergangenen Jahr weltweit die Preise gesenkt, um mit den Konkurrenten konkurrenzfähig zu bleiben und die höheren Zinssätze auszugleichen, die die Kosten der Autofinanzierung für Kunden erhöht hätten. Die operativen Gewinnmargen dürften im Jahr 2023 unter 10% liegen, was einem Rückgang von etwa sieben Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspreche.Die Tesla-Aktie sei seit dem Jahreswechsel um 12% gefallen und mittlerweile charttechnisch angeschlagen. In den letzten zwölf Monaten sei der Aktienkurs indes um 70% gestiegen. Anleger sollten daher abwarten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link