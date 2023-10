Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

233,85 EUR -1,31% (04.10.2023, 11:21)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

246,53 USD -2,02% (03.10.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co geben für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ein Kursziel von 150 USD aus.Tesla habe im dritten Quartal 435.000 Auslieferungen gemeldet, was unter dem Konsens der Verkäufer von 455.000 liege, und die Prognosen würden auf stagnierende bis steigende Auslieferungen hindeuten. Bernstein glaube, dass die Erwartungen der Käuferseite gedämpfter gewesen seien, da die Auslieferungen des Model 3 Highland verschoben worden seien.Wie üblich seien die Bruttomargen der Autoindustrie ohne Kredite eine Schlüsselfrage. Bernstein gehe von 18,1% gegenüber dem Konsens von 18,5% aus, sehe aber angesichts des geringeren Volumens, der relativ hohen Rabatte auf Fahrzeuge, die aus dem Lagerbestand verkauft worden seien, und der starken Preissenkungen bei den Modellen X und S während des Quartals ein Abwärtspotenzial.Angesichts der Nachfrageschwäche und des Fehlens neuer großvolumiger Angebote sei Bernstein der Ansicht, dass Tesla im nächsten Jahr die Preise weiter senken müsse, um die Volumina anzukurbeln, was sich auf die Margen auswirke - und halte dementsprechend das für das Geschäftsjahr 2024 konsensuale EPS von 4,26 USD für aggressiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: