New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, nimmt den E-Fahrzeughersteller Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Sacconaghi sage, dass Teslas jüngste Preissenkungen eine Reaktion auf ein Nachfrageproblem gewesen seien. Seine Analyse zeige, dass Teslas gewichteter durchschnittlicher Preissenkungspreis seit Jahresbeginn 13,5% unter dem Niveau von Q3 22 liege, als das Unternehmen ASPs von USD 53,5K und Auto-Bruttomargen von 26,8% gemeldet habe. "Die Preissenkungen haben eine "große" Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit von Tesla", argumentiere der Analyst. Er senke sein EPS für das Gesamtjahr 2023 von USD 4,96 auf USD 3,80. Die Preissenkungen von Tesla würden darauf hindeuten, dass die ASPs im Vergleich zum Q3 22 um USD 7.200 pro Auto sinken würden, was unter sonst gleichen Bedingungen einen Rückgang der Bruttomargen um 1.340 Basispunkte bedeuten würde, füge Sacconaghi hinzu.Insbesondere scheinen die Preissenkungen in China nicht zu einem signifikanten Anstieg der Nachfrage geführt zu haben, schreibt Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co. (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:116,18 EUR +3,42% (17.01.2023, 14:13)