Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwischen Januar und April habe Tesla die Preise für das Model 3 und das Model Y sechs Mal gesenkt. Elon Musk wolle dadurch die Nachfrage nach seinen Elektroautos hochhalten, um langfristig das Geschäft mit Full-Self-Drive (FSD)-Funktionen anzukurbeln. Viele Analysten sähen die Strategie jedoch skeptisch. Für Toni Sacconaghi von Bernstein Research sei die Tesla-Aktie noch immer viel zu hoch bewertet.Analyst Toni Sacconaghi von Bernstein Research habe die Einstufung der Tesla-Aktie nach einer Telefonkonferenz mit Investoren auf "underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die jüngsten Preissenkungen des Elektroautobauers seien eine Antwort auf unzureichende Nachfrage, habe Analyst Toni Sacconaghi in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Das Produktionsniveau habe die Nachfrage überstiegen, was auf unrealistische Zielmengen und eine zunehmende Sättigung in den Marktsegmenten Model 3 sowie Y zurückzuführen sei und sich in längeren Auftragsvorlaufzeiten sowie erhöhten Lagerbeständen widerspiegele. Die Reaktionen der Wettbewerber auf die Preissenkungen von Tesla seien je nach Region unterschiedlich gewesen."Wir passen unsere Preise grundsätzlich an die Nachfrage an", habe Musk vor wenigen Tagen in einem Interview mit CNBC gesagt. "Alle Autofirmen nehmen eine signifikante Preisanpassung vor. Es ist nur so, dass Tesla so unmittelbar und offensichtlich transparent ist", habe der Tesla-Chef ergänzt.Elon Musk versuche einen Strategie-Schwenk bei Tesla zu einem Zeitpunkt, zu dem die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen durch eine sich abschwächende Wirtschaft bedroht sei und die Konkurrenz größer sei als je zuvor.S&P Global prognostiziere, dass bis 2030 etwa 47 Prozent der in den USA zugelassenen Fahrzeuge batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybridfahrzeuge und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge sein würden.Die Rabatte würden sich in Zukunft negativ auf Teslas Margen auswirken. Ob die Strategie aufgehe, mithilfe geringerer Preise mehr Autos zu verkaufen, um dann in Zukunft mehr Software-Geschäft via FSD-Funktionen zu machen, müsse man abwarten. Die Zahl der E-Modelle sowie die Zahl der Anbieter würden in den nächsten Jahren zunehmen. Der Anstieg der Modellvielfalt werde auch neue Kunden in das Segment der Elektroautos locken. Auf der anderen Seite steige dadurch aber auch die Konkurrenz für Tesla.Für die Aktie spreche derzeit das Chartbild. Die 100-Tage-Linie bei 171,14 Dollar sei geknackt worden. Im Anschluss habe das Papier auch die 50-Tage-Linie bei 177,80 Dollar übersprungen. Der nächste Zwischenstopp liege bei 203.50 Dollar. Hier verläuft die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 30.05.2023)