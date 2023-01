Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

111,02 EUR +0,33% (11.01.2023, 12:28)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

118,85 USD -0,77% (10.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Tesla-Aktionäre sei 2022 mit einem Minus von fast 70 Prozent ein Jahr zum vergessen gewesen. Auch im neuen Jahr habe es so ausgesehen, als ob die Papiere keinen Halt finden würden. Zum Wochenbeginn hätten Anleger dann vorerst aufatmen können. Mit einer Gegenbewegung habe sich die Aktie von der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke gelöst. Dazu habe es weitere positive News gegeben.So habe der E-Auto-Pionier in Folge der erneuten Preissenkungen in China einen starken Anstieg der Bestelleingänge vermelden können. In den folgenden drei Tagen seien laut lokalen Medienberichten insgesamt 30.000 Bestellungen bei Tesla eingegangen. Auch die nun wieder längeren Lieferzeiten würden auf einen Anstieg der Nachfrage hindeuten.Allerdings gehe dieser Erfolg nicht ohne Störgeräusche einher. Der Autobauer habe seit Mitte Oktober den Einstiegspreis für das Model 3 um satte 18 Prozent reduziert. Das dürfte die Marge deutlich unter Druck bringen. Allerdings sei Tesla mit einer für 2022 erwarteten operativen Marge von 17 Prozent einer der profitabelsten Massenautobauer. Die Auswirkungen der Preissenkung seien jedoch nur schwer abzuschätzen. So dürften mit höheren Produktionszahlen auch niedrigere Kosten je Fahrzeug einhergehen.Die Analysten von Piper Sandler würden sich von den jüngsten Entwicklungen derweil unbeeindruckt zeigen. Die Investmentbank habe für die Tesla-Aktie ein Kursziel von 340 Dollar ausgegeben. Damit sähen die Experten ein Potenzial von fast 190 Prozent. Die Experten hätten angemerkt, dass sich Kritiker auf jede noch so kleine negative Nachricht stürzten. Zwar könnte sich das Wachstum 2023 aufgrund einer Reihe von Faktoren verlangsamen. Jedoch werde die Konkurrenz den Marktanteil des Konzerns nicht plötzlich erdrücken.Den zunehmenden Wettbewerb bekomme Tesla aktuell in China zu spüren. Die chinesischen Newcomer würden außerdem zunehmend auf internationale Märkte vordringen. Dennoch würden die Größe und das Wachstum des globalen EV-Marktes auch für Tesla noch viel Raum lassen, um weiter zu wachsen.Aus charttechnischer Sicht kann erst dann Entwarnung gegeben werden, sobald das Papier die 125-Dollar-Marke nachhaltig zurückerobert, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link