Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

104,64 EUR +2,05% (28.12.2022, 13:30)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

109,10 USD -11,41% (27.12.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Was habe den Crash der Tesla-Aktie ausgelöst? Eine große Rolle spiele der Preiskampf in China. Hohe Rabatte der Elektroauto-Rivalen BMW und Mercedes-Benz sowie die Flut neuer Autos von Nio und BYD würden dem US-Elektroautobauer mehr schaden als von Optimisten gehofft . Reuters habe am Dienstag berichtet, dass Tesla in der Fabrik in Shanghai offenbar im Rahmen des chinesischen Neujahrs zwischen 20 und 31. Januar die Produktion zurückfahre. Zudem habe Nio gewarnt und habe offenbar Probleme, seine Autos (zu hohen Preisen) zu verkaufen.Auch BMW setze für den China-Elektro-3er i3 auf Kampfpreise. Chinesischen Medien zufolge seien im November von einzelnen Händlern auf den Verkaufspreis von rund 47.600 Euro satte 30% Rabatt gewährt worden. Auch Elektroautos von Mercedes-Benz sollten teils 20% günstiger zu haben sein, um neue Kunden zu gewinnen.Richtig preiswert werde es bei Kleinwagen der "China-Tesla" BYD, der mit Förderung für rund 15.000 USD angeboten werde. Hier habe Tesla mit seinen hochpreisigen Autos nichts entgegenzusetzen. Der glücklose Investor und Fondsmanager Gary Black fordere daher nun in einem neuen Tweet, dass Tesla-China mit einem Auto von unter 30.000 USD auch den Massenmarkt adressieren müsse, "um mit BYD zu konkurrieren". Zudem wünsche er sich eine Klarstellung, dass das Image von Tesla im Westen keinen Schaden genommen habe. Und vor allem: "Elon Musk muss einen seriösen CEO finden, der Twitter leitet."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: