Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

169,38 EUR -0,07% (11.04.2023, 08:18)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

184,51 USD -0,30% (10.04.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla senke zum zweiten Mal im laufenden Jahr die Preise für alle Fahrzeuge. So falle er für die teureren Modelle S und X um jeweils 5.000 Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in Austin mitgeteilt habe. An der Börse sei die Aktie daraufhin abgesackt, habe allerdings daraufhin am Montag im Handelsverlauf die Abschläge eingrenzen können.Analysten würden die Preissenkungen unterschiedlich einordnen. So habe RBC-Analyst Tom Narayan beispielsweise gegenüber Yahoo Finance erklärt, dass die niedrigeren Kosten von Tesla es dem Unternehmen leichter machen würden, die Preise zu senken, ohne die Gewinne zu schmälern. "Ich denke, dass diese Strategie der Preissenkung zu einem höheren Absatz führen wird, und zum Glück für Tesla hat das Unternehmen einige einzigartige Eigenschaften, die es ihm ermöglichen, nicht zu viele Abstriche bei der Rentabilität zu machen", so Narayan gegenüber Yahoo Finance.Zuletzt habe Tesla Mitte Januar eine Preissenkungsaktion durchgeführt. Firmenchef Elon Musk habe zuletzt seine Bereitschaft erklärt, zugunsten steigender Absatzzahlen auf Profitabilität zu verzichten. Allerdings sei die Aktion schnell verpufft. Im ersten Quartal seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorquartal lediglich um vier Prozent gestiegen. Fast 18.000 produzierte Fahrzeuge hätten zunächst keinen Abnehmer gefunden.Auch eine im März durchgeführte Preissenkung nur für die Modelle S und X habe kaum Erfolg gezeigt. Von diesen habe Tesla im ersten Quartal nur 10.695 Stück abgesetzt, das sei der niedrigste Stand seit dem dritten Quartal 2021 gewesen.Tesla könnte mit den Preissenkungen weitere Marktanteile gewinnen. Allerdings darf Firmenlenker Elon Musk dabei auch nicht seine Margen aus den Augen verlieren, die unter einer aggressiven Preispolitik leiden könnten, so Michel Doepke. (Analyse vom 11.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link